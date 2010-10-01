Требуется поправить адреса страниц. osCommerce

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки148 просмотров
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Нужен спец по osCommerce 2.2-MS2,

С адресами страниц беда полная. Нужно сделать редирект с "неправильных" на правильные или варианты.

Хостер- агава.

Только с опытом и сроком регистрации от года!

13 лет назад
SergioPavlo
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
inzor
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
2 дня
Алексей, выполнил все на отлично, разобрался, дописал код. Работаем дальше.
Приятно работать с таким заказчиком как Сергей. Рекомендую.
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