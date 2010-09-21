Ubercart Перенос товаров между складами

На ubercart мультисклады организованы с помощью uc_multi_stock, для редактирования используется uc_stockedit, но это не удобно. Идея такова: сотрудник создает документ, что-то на вроде Order, добавляет в него товар, который находиться на одном складе, количество, выбирает склад, на который перенести и это количество с одного склада списывается, а на другой добавляется. необходимо сделать перенос остатков со склада на склад в виде накладных, либо в какой-то еще удобной форме.

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