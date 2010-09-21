Убрать вредную ссылку, joomla

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок226 просмотров
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Проект www.skladbest.ru .

На всех страницах снизу идет ссылка Joomla SEO powered by JoomSEF (http://www.artio.net/joomla-extensions/joomsef).

Нужно убрать ссылку, сохранив весь функционал проекта.

Joomla
13 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SANR
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Александр - супер спец! Всё сделал за три минуты!
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