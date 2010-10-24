Натянуть дизайн на CMS и настроить

Пример дизайна во вложении. Шапка главной страницы и внутренних страниц отличается. Исходники в psd со слоями.

Требуется - выбрать наиболее подходящую cms из распространенных, сделать для нее шаблон по имеющемуся дизайну и настроить, т.е. добавить некоторые плагины, типа PDF Preview, защита от спама при регистрации, и т.д.

На хостинге уже предустановлены наиболее известные cms.

Рассмотрю только разумные предложения по цене, пожалуйста подавая заявку указывайте сроки и стоимость. Вопросы - в ЛС.