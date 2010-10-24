Натянуть дизайн на CMS и настроить

Системы управления (CMS)Завершен14 заявок279 просмотров
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Пример дизайна во вложении. Шапка главной страницы и внутренних страниц отличается. Исходники в psd со слоями.

Требуется - выбрать наиболее подходящую cms из распространенных, сделать для нее шаблон по имеющемуся дизайну и настроить, т.е. добавить некоторые плагины, типа PDF Preview, защита от спама при регистрации, и т.д.

На хостинге уже предустановлены наиболее известные cms.

Рассмотрю только разумные предложения по цене, пожалуйста подавая заявку указывайте сроки и стоимость. Вопросы - в ЛС.

13 лет назад
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alons
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Достаточно долго работали над этим проектом - работы оказалось больше, чем планировали, возникали различные ньюансы с кросс-браузерностью темы сайта. Увеличили бюджет. В итоге все получилось как и было задумано. Екатерина хороший специалист по Друпал.
очень адкватный заказчик
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