Есть сайт на Джумле. Надо показать (или сделать) как для главной и внутренних страниц прописать нужные тайтлы. Оплата $5 в вебмани после выполнения или предлагайте свою цену.
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Сделать функцию задание в приложение
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