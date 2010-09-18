Сделать функцию

Есть макет сайта компаний, нужно сверстать его и натянуть на движок Зебрум Лайт. Проектов много, порядка 10 штук, хотелось чтобы сделал их один и тот же исполнители в короткие сроки. Цена за каждый 20$. Возможно на будущее постоянная ...