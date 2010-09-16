Нужно сверстать и натянуть макет на Zebrum

Есть макет сайта компаний, нужно сверстать его и натянуть на движок Зебрум Лайт.

Проектов много, порядка 10 штук, хотелось чтобы сделал их один и тот же исполнители в короткие сроки.

Цена за каждый 20$.

Возможно на будущее постоянная работа по верстке и натяжке дизайнов на Зебруме.