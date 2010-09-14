Натянуть верстку на Joomla

$50
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок247 просмотров
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Есть готовая верстка

Необходимо адаптировать её для подключения к джумле.

Настроить вывод контента, ленты новостей, меню, а также разместить сторонний флеш-модуль (инструкция будет приложена).

Шаблон довольно простой, сделать работу надо тоже довольно быстро.

Joomla
13 лет назад
cambala
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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