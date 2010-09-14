Поставить дизайн сайта на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт22 заявки292 просмотра
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Требуется натянуть дизайн сайта на CMS. Настроить CMS для комфортной работы.

Сайт - каталог товаров оффлайнового магазина (продажа посуды). Не интернет-магазин!

Количество товаров 1600.

CMS должна быть бесплатной (в бюджете не заложенно средств под платную CMS). Предлагайте свои варианты по CMS, цены, сроки.

По всем вопросам обращаться в личку.

В приложении прикреплен скриншот дизайна. Исходники в PSD вышлю выбранному исполнителю.

Дизайн сайта
13 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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