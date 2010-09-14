Поставить дизайн сайта на CMS

Требуется натянуть дизайн сайта на CMS. Настроить CMS для комфортной работы.

Сайт - каталог товаров оффлайнового магазина (продажа посуды). Не интернет-магазин!

Количество товаров 1600.

CMS должна быть бесплатной (в бюджете не заложенно средств под платную CMS). Предлагайте свои варианты по CMS, цены, сроки.

По всем вопросам обращаться в личку.

В приложении прикреплен скриншот дизайна. Исходники в PSD вышлю выбранному исполнителю.