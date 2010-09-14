Элементарный скрипт для спеца по Joomla

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки137 просмотров
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Здравствуйте,в приложении инструкция (описание скрипта).

А вот ссылка на сам бекап сайта: http://ifolder.ru/19307594

Доступы к базе:

server - localhost

user-root

password - пусто.

Жду Ваших предложений !

Сроки - 1 -2 дня.

Нужно что бы все работало на локале при запуске денвера и т.п.

Joomla
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
Crist
Роман 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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13 лет назад
$20
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