Разработка сайта на LiveStreet

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки163 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим программист для длительного сотрудничества по запуску проекта на движке LiveStreet.

Работа предполагается этапная с подключением ряда функций на каждом этапе.

Первоначально необходимо организовать систему, при которой зарегистрированные пользователи сайта, смогли бы загружать видео и тем самым инициировать конкурс, желающие могли бы присоединяться к конкурсу. Все прочие голосуют. В итоге определяется видео-победитель. Нечто вроде видеобитвы.

Так же необходимо будет "натянуть" на движок имеющийся у нас дизайн.

В дальнейшем будут поставлены новые задачи.

13 лет назад
Ratix
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Установить CMS на html-сайт.

    Всем доброго времени суток. процессе разработки проект. Здесь демка: http://www.ladybutterfly.irenavartik.com/ На него нужно установить CMS. Особенность сайта в том, что на главной странице 3 модуля JQuery(слайд-шоу и галереи) Цель: менять статьи и манипулировать изображениями. Никаких масштабных процедур не ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доточить сайт на WP

    $250

    Имеем сайт marafon.cc.ua/ Создан на WP. Задача – написать несколько простых модулей, либо откорректировать готовые плагины WP под требования. Список задач прилагается.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт с билингом требуется

    Разыскивается CMS, с помощью которой можно: 1) Регистрироваться многим пользователям 2) Вести удобный билинг (пользователь - сайт) 3) Подключение разных платежных систем 4) Удобство для всех Это не социальная сеть, так что специфичный функционал не обязателен. Я готов оплатить информацию, которая ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка сайтов на CMS Danneo

    На постоянное удаленное сотрудничество нужен программист хорошо знающий CMS Danneo для доработок существующих сайтов и разработки новых. Работа будет оплачиваться по проектно. Знание основ верстки и JS обязательно. В качестве первого проекта (как пробный вариант для обоих ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать образовательный портал на CMS Joomla

    Здравствуйте. Сейчас сайт работает на CMS Joomla 1.5. Тематика сайта - образование, а именно узкоспециализированные дисциплины для студентов. Как бы я хотел доработать сайт...На сайте имеется определенная информация (лекции, учебники, рефераты) по одной из дисциплин. Понятно, что ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад