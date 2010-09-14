Разработка сайта на LiveStreet

Необходим программист для длительного сотрудничества по запуску проекта на движке LiveStreet.

Работа предполагается этапная с подключением ряда функций на каждом этапе.

Первоначально необходимо организовать систему, при которой зарегистрированные пользователи сайта, смогли бы загружать видео и тем самым инициировать конкурс, желающие могли бы присоединяться к конкурсу. Все прочие голосуют. В итоге определяется видео-победитель. Нечто вроде видеобитвы.

Так же необходимо будет "натянуть" на движок имеющийся у нас дизайн.

В дальнейшем будут поставлены новые задачи.