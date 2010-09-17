Элементарный скрипт для спеца по Joomla

Всем доброго времени суток. процессе разработки проект. Здесь демка: http://www.ladybutterfly.irenavartik.com/ На него нужно установить CMS. Особенность сайта в том, что на главной странице 3 модуля JQuery(слайд-шоу и галереи) Цель: менять статьи и манипулировать изображениями. Никаких масштабных процедур не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,в приложении инструкция (описание скрипта).
А вот ссылка на сам бекап сайта: http://ifolder.ru/19307594
Доступы к базе:
server - localhost
user-root
password - пусто.
Жду Ваших предложений !
Сроки - 1 -2 дня.
Нужно что бы все работало на локале при запуске денвера и т.п.
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