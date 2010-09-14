Проект на вп

Всем доброго времени суток. процессе разработки проект. Здесь демка: http://www.ladybutterfly.irenavartik.com/ На него нужно установить CMS. Особенность сайта в том, что на главной странице 3 модуля JQuery(слайд-шоу и галереи) Цель: менять статьи и манипулировать изображениями. Никаких масштабных процедур не ...
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