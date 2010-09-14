Перевести сайт на Joomla||Drupal

Здравствуйте,в приложении инструкция (описание скрипта). А вот ссылка на сам бекап сайта: http://ifolder.ru/19307594 Доступы к базе: server - localhost user-root password - пусто. Жду Ваших предложений ! Сроки - 1 -2 дня. Нужно что бы все работало на локале при запуске денвера и ...