Перевести сайт на Joomla||Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки327 просмотров
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Имеется несколько задач

1. Перенести верстку из шаблонов самописной CMS в шаблоны для Joomla

2. Портировать некоторые модули самописной CMS в модули для Joomla и заставить их работать.

Перспективная задача

При дальнейшем сотрудничестве появится задача дописать некоторые модули, тут понадобиться навыки php кодерства.

В общих чертах: онлайн парсинг инет-магазина через curl, импорт прайсов по cron

Предпочтение отдам фрилансерам из Нижнего Новгорода

JoomlaDrupal
13 лет назад
devzorg
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад