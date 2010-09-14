Перевести сайт на Joomla||Drupal

В эту http://sinutin.ru/photo/ галерею добавить иконки альбомов (можно непосредственно в галерею, можно в шаблон страницы над галереей) сделать нужно сегодня до вечера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется несколько задач
1. Перенести верстку из шаблонов самописной CMS в шаблоны для Joomla
2. Портировать некоторые модули самописной CMS в модули для Joomla и заставить их работать.
Перспективная задача
При дальнейшем сотрудничестве появится задача дописать некоторые модули, тут понадобиться навыки php кодерства.
В общих чертах: онлайн парсинг инет-магазина через curl, импорт прайсов по cron
Предпочтение отдам фрилансерам из Нижнего Новгорода
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