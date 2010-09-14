Прикрутить к CMS без базы

Имеется несколько задач 1. Перенести верстку из шаблонов самописной CMS в шаблоны для Joomla 2. Портировать некоторые модули самописной CMS в модули для Joomla и заставить их работать. Перспективная задача При дальнейшем сотрудничестве появится задача дописать некоторые модули, тут ...
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Макет, с динамикой на ява скрипте необходимо красиво и правильно прикрутить к какой-нибудь CMS без базы данных.
Верстка либо Ваша, либо я предоставлю сверстанный макет.
Пишите ориентировочную цену и сроки.
Без вышеуказанного ответа, мне не интересно.
Остальные подробности можете найти у меня в профиле.
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