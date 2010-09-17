Нужно установить модули на ДЛЕ

Рекомендую человека как хорошего и ответственного исполнителя. Сделал работу очень качественно, сроки сдержал, учел все пожелания мой, а их было достаточно чтоб любой человек отказался от работы )) Человеку большой плюс и постоянное сотрудничество от меня.