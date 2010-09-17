Нужно установить модули на ДЛЕ

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки223 просмотра
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Нужен программер с хорошим знанием ДЛЕ. Нужно установить модули Гороскоп и Онлайн тесты на мой сайт.

Дизайн и все такое есть, нужно установить модули и подставить под макет их вывод.

13 лет назад
AngelStudio2009
Горенев 
37 летРумыния
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
fastit
Сергей 
28 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Рекомендую человека как хорошего и ответственного исполнителя. Сделал работу очень качественно, сроки сдержал, учел все пожелания мой, а их было достаточно чтоб любой человек отказался от работы )) Человеку большой плюс и постоянное сотрудничество от меня.
Очень хороший заказчик, чётко поставлена задача. Выполнил доп. работу за доп. плату. Советую...