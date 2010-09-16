Верстка Joomla

Надо сделать верстку под Joomla(только верстка,натягну сам).Верстка div-ами,кроссбраузерна.ПСД нету,есть только картинка ее и прицепляю.На бекгроунде сайта будет флеха,контент зона должна тянуться по вертикали,флеха должна быть до самой нижней горизоньальней пунктирной линии,а там где нижнее меню и копирайт остаеться тот бекграунд что сейчас есть.Бюджет строгий.Оплата ЯД.