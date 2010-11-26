Аналог Вебланса + система управления контентом

$500
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок421 просмотр
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Аналог Вебланса применительно к Кировской области.

Проект www.kvartkirov.ru. Задача для тех, кто имеет в портфолио подобные проекты.

Желательно в связке с Joomla. Если нет такой возможности - то на любом другом движке, с обоснованием причин.

Более подробное расширенное описание - после личной переписки.

13 лет назад
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kiralait
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
13 лет назад
$500
15 дней
Костя - просто мега специалист по Друпалу. Всё сделано на блестящем уровне. Получилось то, что хотелось! Выражаю громадную благодарность! И рекомендую как потрясающего спеца! Надеюсь на продолжение сотрудничества и дальнейшее развитие проекта!
Отличный заказчик, порядочен в отношении к исполнителям, ясное тз, своевременная оплата, рекомендую!
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