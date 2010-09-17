Поправить сайт на ДЛЕ

$10
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Слетела форма отправки сообщения, ее надо поправить, и еще мелочи.

Ваша цена. Выираю по самой низкой цене

13 лет назад
Alfa-Web
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Перевести сайт на Joomla||Drupal

    Имеется несколько задач 1. Перенести верстку из шаблонов самописной CMS в шаблоны для Joomla 2. Портировать некоторые модули самописной CMS в модули для Joomla и заставить их работать. Перспективная задача При дальнейшем сотрудничестве появится задача дописать некоторые модули, тут ...

    JoomlaDrupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести 2 сайта на другой хостинг CMS Danneo 0.5

    Один сайт уже полностью перенесен - который на движке CMS Danneo 0.5.3. Проблема там в том, что контент не отображается, вместо него ?????? на сайте. Кодировка правильная, базу переносили пхп-админом - нужно ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Аналог Вебланса + система управления контентом

    $500

    Аналог Вебланса применительно к Кировской области. Проект www.kvartkirov.ru. Задача для тех, кто имеет в портфолио подобные проекты. Желательно в связке с Joomla. Если нет такой возможности - то на любом другом движке, с обоснованием причин. Более подробное расширенное ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно сверстать и натянуть макет на Zebrum

    Есть макет сайта компаний, нужно сверстать его и натянуть на движок Зебрум Лайт. Проектов много, порядка 10 штук, хотелось чтобы сделал их один и тот же исполнители в короткие сроки. Цена за каждый 20$. Возможно на будущее постоянная ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка Joomla

    $20

    Надо сделать верстку под Joomla(только верстка,натягну сам).Верстка div-ами,кроссбраузерна.ПСД нету,есть только картинка ее и прицепляю.На бекгроунде сайта будет флеха,контент зона должна тянуться по вертикали,флеха должна быть до самой нижней горизоньальней пунктирной линии,а там где нижнее меню ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прикрутить к CMS без базы

    Макет, с динамикой на ява скрипте необходимо красиво и правильно прикрутить к какой-нибудь CMS без базы данных. Верстка либо Ваша, либо я предоставлю сверстанный макет. Пишите ориентировочную цену и сроки. Без вышеуказанного ответа, мне не интересно. Остальные ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Надеть html-шаблон на DLE 8.3

    Добрый день! Есть шаблон с сайта http://info.kp.km.ua, сохраненный в формате html (сохранял через браузер Опера). Необходимо его прицепить на DataLife Engine 8.3 с удалением неиспользуемых моделей. Пишите цену. Сроки роли не играют.

    HTML
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужно установить модули на ДЛЕ

    Нужен программер с хорошим знанием ДЛЕ. Нужно установить модули Гороскоп и Онлайн тесты на мой сайт. Дизайн и все такое есть, нужно установить модули и подставить под макет их вывод.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Натянуть верстку на Joomla

    $50

    Есть готовая верстка Необходимо адаптировать её для подключения к джумле. Настроить вывод контента, ленты новостей, меню, а также разместить сторонний флеш-модуль (инструкция будет приложена). Шаблон довольно простой, сделать работу надо тоже довольно быстро.

    Joomla
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад