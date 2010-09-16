Имеется несколько задач 1. Перенести верстку из шаблонов самописной CMS в шаблоны для Joomla 2. Портировать некоторые модули самописной CMS в модули для Joomla и заставить их работать. Перспективная задача При дальнейшем сотрудничестве появится задача дописать некоторые модули, тут ...
Перенести 2 сайта на другой хостинг CMS Danneo 0.5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Один сайт уже полностью перенесен - который на движке CMS Danneo 0.5.3. Проблема там в том, что контент не отображается, вместо него ?????? на сайте. Кодировка правильная, базу переносили пхп-админом - нужно исправить.
Второй сайт - самописная и самонаполняющаяся доска объявлений. Файлы уже перенесены. Нужно перенести только базу и настроить- чтобы работало. Предлагайте свои цены.
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