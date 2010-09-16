Перенести 2 сайта на другой хостинг CMS Danneo 0.5

Один сайт уже полностью перенесен - который на движке CMS Danneo 0.5.3. Проблема там в том, что контент не отображается, вместо него ?????? на сайте. Кодировка правильная, базу переносили пхп-админом - нужно исправить.

Второй сайт - самописная и самонаполняющаяся доска объявлений. Файлы уже перенесены. Нужно перенести только базу и настроить- чтобы работало. Предлагайте свои цены.