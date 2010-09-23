Екатерина - лучший исполнитель по технической части с которым мне приходилось работать, и это не громкие слова: 1. Блестящая квалификация программиста специалиста по Друпалу 2. Понимание ТЗ с полу слова - ни одного лишнего вопроса. А если какие-то моменты не прописаны, все доделывается очень грамотно и концептуально. 3. Оперативность поражает. Пока не увидел, не мог себе представить, что люди умеют ТАК работать! Я очень впечатлен!