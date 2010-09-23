alons

Екатерина alons

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Разработка сайтов

Разработка сайтов - PHP, HTML, Java Script; БД - MySQL, PostgreSQL.

Опыт создания и поддержки сайтов Drupal 6, 7 (настройка, создание модулей, тем). Опыт работы с Друпал ~3 лет

PHPMySQLPostgreSQLHTMLDrupalJava
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Отзывы заказчиков
zhognaut
57 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$75
7 баллов
13 лет назад
Создание интерактивного теста для сайта на Drupal
Ставлю 10 баллов, т.к. меня особенно порадовал результат и отношение к делу на подготовительном этапе сотрудничества, когда моё т/з было Катериной скурпулёзно изучено, скорректировано и уточнено. Именно благодаря подготовительной работе мой заказ воплотился в профессиональное и эффективное програмное обеспечение. Спасибо, Катерина за высокопрофессиональную работу.
оплата произведена в срок и как договаривались
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Solariss
Кирилл 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Усовершенствование функционала - сайт на Drupal
Екатерина - лучший исполнитель по технической части с которым мне приходилось работать, и это не громкие слова: 1. Блестящая квалификация программиста специалиста по Друпалу 2. Понимание ТЗ с полу слова - ни одного лишнего вопроса. А если какие-то моменты не прописаны, все доделывается очень грамотно и концептуально. 3. Оперативность поражает. Пока не увидел, не мог себе представить, что люди умеют ТАК работать! Я очень впечатлен!
Очень приятный заказчик, задание четкое и понятное. Предоплата сразу же 100%
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itexus
44 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Баг в друпале
Баг исправлен быстро и самое главное качественно.
Очень приятный заказчик. Оплатил вообще без проблем. Спасибо.
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Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
9 баллов
13 лет назад
Натянуть дизайн на CMS и настроить
Достаточно долго работали над этим проектом - работы оказалось больше, чем планировали, возникали различные ньюансы с кросс-браузерностью темы сайта. Увеличили бюджет. В итоге все получилось как и было задумано. Екатерина хороший специалист по Друпал.
очень адкватный заказчик
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kostya_kiev
Юрков 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Поправить несколько ошибок на сайте
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей! Профессиональный, пунктуальный и талантливый исполнитель. Рекомендую!
не копейки не получила
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