Портфолио
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Отзывы заказчиков
$75
7 баллов
13 лет назад
Ставлю 10 баллов, т.к. меня особенно порадовал результат и отношение к делу на подготовительном этапе сотрудничества, когда моё т/з было Катериной скурпулёзно изучено, скорректировано и уточнено. Именно благодаря подготовительной работе мой заказ воплотился в профессиональное и эффективное програмное обеспечение. Спасибо, Катерина за высокопрофессиональную работу.
Ответный отзыв
оплата произведена в срок и как договаривались
$50
10 баллов
13 лет назад
Екатерина - лучший исполнитель по технической части с которым мне приходилось работать, и это не громкие слова: 1. Блестящая квалификация программиста специалиста по Друпалу 2. Понимание ТЗ с полу слова - ни одного лишнего вопроса. А если какие-то моменты не прописаны, все доделывается очень грамотно и концептуально. 3. Оперативность поражает. Пока не увидел, не мог себе представить, что люди умеют ТАК работать! Я очень впечатлен!
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик, задание четкое и понятное. Предоплата сразу же 100%
$5
10 баллов
13 лет назад
Баг исправлен быстро и самое главное качественно.
Ответный отзыв
Очень приятный заказчик. Оплатил вообще без проблем. Спасибо.
$30
9 баллов
13 лет назад
Достаточно долго работали над этим проектом - работы оказалось больше, чем планировали, возникали различные ньюансы с кросс-браузерностью темы сайта. Увеличили бюджет. В итоге все получилось как и было задумано. Екатерина хороший специалист по Друпал.
Ответный отзыв
очень адкватный заказчик
$20
10 баллов
13 лет назад
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей! Профессиональный, пунктуальный и талантливый исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
не копейки не получила