kostya_kiev

Юрков kostya_kiev

 
38 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
alons
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
6 баллов
9 лет назад
Поправить несколько ошибок на сайте
не копейки не получила
Екатерина отлично справилась с поставленной задачей! Профессиональный, пунктуальный и талантливый исполнитель. Рекомендую!
Ответный отзыв
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$11
0 баллов
13 лет назад
Нарисовать грамоту
Работа была выполнена, по ходу действия внесены все необходимые правки, было сказано, что все хорошо и работа принята. Но оплата мною не была получена не через день, ни через неделю, ни через две. Заказчик на связи, отвечает на запросы, обещает сегодня-завтра перевести оплату, но безрезультатно. Обещания произвести оплату продолжаются, но кажется это будет бесконечно. Считаю такой подход безответственным. Жаль потерянного времени на выполнение проекта и на пустую переписку. И проект-то копеечный! Также меня уведомили, что после написания отрицательного отзыва о Заказчике мне будет добавлен такой же. Мое мнение - лучше не иметь дела с данным заказчиком тем, кто ценит свое время.
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
0 баллов
13 лет назад
Флеш баннер
Работу сделала как и договаривались. Человек ее принял, денег так и не заплатил не смотря на многочисленные напоминания. Прилагаю историю переписки в ICQ. Kostya тяяянет (19:54:57 23/09/2010) Здраствуйте! 356682128 (19:55:04 23/09/2010) Здраствуйте Kostya тяяянет (19:55:07 23/09/2010) я с веблансера, насчет баннера Kostya тяяянет (19:55:16 23/09/2010) http://www.weblancer.net/projects/219721.html Kostya тяяянет (19:55:20 23/09/2010) прошла ссылка? 356682128 (19:55:23 23/09/2010) да Kostya тяяянет (19:55:31 23/09/2010) ага 356682128 (19:55:33 23/09/2010) слушаю Kostya тяяянет (19:55:37 23/09/2010) давайте расскажу что требуется 356682128 (19:55:52 23/09/2010) слушаю Kostya тяяянет (19:57:07 23/09/2010) Нужен баннер flash 240 на 460. Компания Мосстекло Сайт компании http://mos-steklo.ru/ 1 кадр - кто-то или что-то (к примеру девушка) роняет стекло в случае с девушкой возможно бокал или фужер с шампанским Сверху текст "Любая хрупкая вещь - требует профессионального подхода" 2. кадр "компания мосстекло" их работы можно взять с сайта должны быть на 2 кадре 3."Стеклянные конструкции любой сложности" ниже номер телефона еще ниже "Индивидуальный подход к каждому клиенту" 356682128 (19:58:17 23/09/2010) ограничения по размеру в Кб есть? баннер должен содержать ссылку на сайт? 356682128 (19:58:51 23/09/2010) еще вопрос, баннер вертикальный, верно? Kostya тяяянет (19:59:33 23/09/2010) нет ограничейний нет,желательно конечно чтобы не очень много весил да,ссылку можно вбить в баннер Kostya тяяянет (19:59:35 23/09/2010) да,верно 356682128 (20:00:13 23/09/2010) ок все ясно, сделаю в течение часа-полутора, с вас - выбрать меня исполнителем на веблансере и почта, чтобы прислать готовый баннер) Kostya тяяянет (20:01:22 23/09/2010) хорошо)Да конечно,минутку Kostya тяяянет (20:02:25 23/09/2010) [email protected] Kostya тяяянет (20:02:29 23/09/2010) прошла почта? 356682128 (20:02:31 23/09/2010) да Kostya тяяянет (20:02:33 23/09/2010) исполнителем выбрал Kostya тяяянет (20:02:52 23/09/2010) если что,пишите в аську. Она постоянно включенна. Я пока отойду на немного,ок? 356682128 (20:02:57 23/09/2010) ок уже делаю Kostya тяяянет (20:03:27 23/09/2010) окей Kostya тяяянет (21:20:03 23/09/2010) как дела у Вас:)? 356682128 (21:20:12 23/09/2010) уже заканчиваю Kostya тяяянет (21:20:19 23/09/2010) а,ок 356682128 (21:20:19 23/09/2010) девушку долго искала) Kostya тяяянет (21:20:24 23/09/2010) :) 356682128 (21:37:25 23/09/2010) готово, сейчас ссылку вставлю и пришлю 356682128 (21:40:48 23/09/2010) все отправила Kostya тяяянет (00:34:32 24/09/2010) я тут Kostya тяяянет (00:34:34 24/09/2010) минутку Kostya тяяянет (00:47:13 24/09/2010) ловлю 356682128 (04:37:47 24/09/2010) вы тут? Kostya тяяянет (12:02:58 24/09/2010) здраствуйте! Kostya тяяянет (12:03:02 24/09/2010) да,я тут 356682128 (12:03:07 24/09/2010) Здраствуйте 356682128 (12:03:22 24/09/2010) вчера не дождалась вас Kostya тяяянет (12:04:02 24/09/2010) получили баннер,хорошо)я чуть поздже скажу,что может по мелочи поправить,окей?до работы пока доеду) 356682128 (12:04:08 24/09/2010) ок Kostya тяяянет (12:04:20 24/09/2010) окей. Если что пишите 356682128 (12:37:17 24/09/2010) ну как приедете - пишите, я в сети 356682128 (14:55:25 24/09/2010) вы тут? Kostya тяяянет (16:09:58 24/09/2010) я тут Kostya тяяянет (16:12:55 24/09/2010) а баннер какого размера ? http://www.smartlab.ru/public/mossteklo/ я воткнул его в хтмл и он расплывается Kostya тяяянет (16:13:04 24/09/2010) потому как он нечеткий при заданных размерах 240 на 400 Kostya тяяянет (16:24:41 24/09/2010) и шрифт текста на баннере совсем не нравится 356682128 (16:28:28 24/09/2010) сек 356682128 (16:28:47 24/09/2010) размер 240 на 460 356682128 (16:28:55 24/09/2010) как вы указали в ТЗ 356682128 (16:29:59 24/09/2010) Kostya (19:57:07 23/09/2010) Нужен баннер flash 240 на 460. 356682128 (16:30:20 24/09/2010) насчет шрифта - скажите какой нужен шрифт, я сделаю. Kostya тяяянет (16:41:52 24/09/2010) а 460, ок Kostya тяяянет (16:45:38 24/09/2010) не нравится ширфт и то что все написано везде большими буквами Kostya тяяянет (16:45:44 24/09/2010) текст на баннере плохо читаемый Kostya тяяянет (16:46:04 24/09/2010) но я подумаю и четко сформулирую че и как надо 356682128 (16:49:02 24/09/2010) ок 356682128 (19:32:04 24/09/2010) Что насчет оплаты? Kostya тяяянет (12:29:56 25/09/2010) Здраствуйте! как эту мелочь поправим,сразу оплачу 356682128 (17:28:55 25/09/2010) ок 356682128 (17:29:02 25/09/2010) шрифт то выбрали? 356682128 (11:23:35 26/09/2010) Здраствуйте. Kostya тяяянет (15:08:44 26/09/2010) Здраствуйте Kostya тяяянет (15:09:45 26/09/2010) единственная деталь осталась,это другим шрифтом попробывать написать. Не большим,на Ваш взгляд,все-таки Вы дизайнер. Просто чтобы не ариалом,потому как сейчас не очень выглядит,окей? 356682128 (15:10:14 26/09/2010) эээ, дак там и не ариал 356682128 (15:10:26 26/09/2010) там сенчури готик Kostya тяяянет (15:10:40 26/09/2010) просто шрифт большой и пузатым все кажется.. 356682128 (15:12:13 26/09/2010) щас тогда что нибудь подберу Kostya тяяянет (15:12:50 26/09/2010) ага 356682128 (15:19:20 26/09/2010) сейчас вышлю вариант на почту 356682128 (15:20:12 26/09/2010) отправила 356682128 (15:29:13 26/09/2010) как посмотрите - напишите пожалуйста. Kostya тяяянет (16:18:13 27/09/2010) Здраствуйте! 356682128 (16:18:24 27/09/2010) Здраствуйте Kostya тяяянет (16:18:29 27/09/2010) нужно МОС-СТЕКЛО не слитно должно быть 356682128 (16:18:36 27/09/2010) через дефис? 356682128 (16:18:45 27/09/2010) или просто пробел? Kostya тяяянет (16:18:49 27/09/2010) да,как вот выше написал Kostya тяяянет (16:18:55 27/09/2010) дефис 356682128 (16:20:07 27/09/2010) поправила Kostya тяяянет (16:20:13 27/09/2010) покажите? 356682128 (16:20:25 27/09/2010) сейчас скину на почту Kostya тяяянет (16:20:28 27/09/2010) ага 356682128 (16:21:17 27/09/2010) отправила Kostya тяяянет (16:21:23 27/09/2010) ловлю 356682128 (16:24:50 27/09/2010) ну как? Kostya тяяянет (16:25:01 27/09/2010) сейчас минутку 356682128 (16:47:46 27/09/2010) ну что там? Kostya тяяянет (16:48:17 27/09/2010) сейчас сейчас 356682128 (17:08:52 27/09/2010) эммм 356682128 (17:09:01 27/09/2010) длинная у вас однако минутка Kostya тяяянет (17:16:14 27/09/2010) я просто немного занят,правда. Сейчас гляну,там ничего не изменилось же,кроме как дефис появился) 356682128 (17:16:30 27/09/2010) ну да вобщем-то 356682128 (17:17:13 27/09/2010) просто с этим баннером уже хотелось бы закончить и получить оплату. Уже несколько дней это дело тянется. Kostya тяяянет (17:25:25 27/09/2010) да,конечно понимаю. Сам прекрасно хочу поскорее закончить и к нормальным проектам перейти,у которых сроки поджимают Kostya тяяянет (12:51:38 29/09/2010) Здраствуйте! скажите кошелек Ваш 356682128 (12:51:53 29/09/2010) вебмани? Рубли, доллары? Kostya тяяянет (12:52:07 29/09/2010) вебмани. Давайте и рубли и доллары 356682128 (12:52:13 29/09/2010) R34362******** 356682128 (12:52:19 29/09/2010) Z38059********* Kostya тяяянет (12:52:47 29/09/2010) ага Kostya тяяянет (15:22:29 29/09/2010) Вы тут?,Вы ссылку на баннер вешали на сайт? 356682128 (15:24:39 29/09/2010) да 356682128 (15:25:49 29/09/2010) я час на час отойду Kostya тяяянет (15:26:01 29/09/2010) окей 356682128 (15:26:14 29/09/2010) ссылка в баннер встроена 356682128 (15:55:44 30/09/2010) эмм, я могу рассчитывать на оплату или как? Kostya тяяянет (15:57:35 30/09/2010) да,я же вчера спрашивал у Вас кошелек 356682128 (15:57:42 30/09/2010) я написала оба 356682128 (15:57:49 30/09/2010) Kostya тяяянет (12:52:07 29/09/2010) вебмани. Давайте и рубли и доллары 356682128 (12:52:13 29/09/2010) R34362******* 356682128 (12:52:19 29/09/2010) Z38059******* Kostya тяяянет (13:35:56 1/10/2010) Здраствуйте! Я закину деньги в ближащие дни,мне удобно просто через терминал 356682128 (13:36:37 1/10/2010) ок, жду Kostya тяяянет (02:03:32 4/10/2010) Здраствуйте!Деньги у меня на руках,просто не успеваю заехать,закинуть через терминал на кошелек. Я завтра постараюсь сделать это. Прошу прощения,что задерживаю. Не переживайте! Kostya тяяянет (01:40:43 5/10/2010) Людмила добрый вечер! 356682128 (01:40:55 5/10/2010) злраствуйте 356682128 (13:35:56 5/10/2010) Что там с оплатой? 356682128 (12:02:11 6/10/2010) Видимо оплаты мне не дождаться. Kostya тяяянет (12:08:48 6/10/2010) Здраствуйте!Людмила я же вчера написал. Извините за задержку. Что следующие с Вами проекты будут по предоплате,чтобы не заставлять ждать 356682128 (12:11:03 6/10/2010) Вообщет вы писали позавчера, а также первого и т.д. Kostya тяяянет (12:32:19 6/10/2010) я понимаю. Поймите и меня пожалуйста. Если бы я Вас кинул или еще чего-либо. Я бы вообще не писал и не отвечал Kostya тяяянет (12:32:26 6/10/2010) Людмила,у Вас фотошоп есть? 356682128 (12:32:31 6/10/2010) да Kostya тяяянет (12:33:35 6/10/2010) можете одну мелочь поправить?там буквально 2-3 минуты.У меня на домашнем компьютере просто нет фотошопа,а горит,пока доеду до работы 356682128 (12:34:16 6/10/2010) Нет ну вы наверно издеваетесь. 356682128 (12:34:49 6/10/2010) После того как задержали мне оплату и все еще не оплатили просите еще и поработать на вас. Kostya тяяянет (12:35:11 6/10/2010) над чем я издеваюсь?Ладно,проехали. Расчитаюсь с Вами и на этом закончим,чтобы претензий не было После этого ни денег ни сообщений. Конечно мелочь 300 рублей, но все же неприятно.