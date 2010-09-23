Нарисовать грамоту

Нужны готовые или изготовленные под заказ принты на футболки. На первое время под сублимацию, т.е. для печати на белой ткани. Требования: максимальный формат А3; растровая и векторная графика; границы рисунка не должны быть влиты в ...
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