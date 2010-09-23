Нарисовать грамоту

$10
Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок226 просмотров
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Нужно нарисовать простую красивую грамоту для сайта. Подробности при переписке

13 лет назад
kostya_kiev
Юрков 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$11
1 день
Работа была выполнена, по ходу действия внесены все необходимые правки, было сказано, что все хорошо и работа принята. Но оплата мною не была получена не через день, ни через неделю, ни через две. Заказчик на связи, отвечает на запросы, обещает сегодня-завтра перевести оплату, но безрезультатно. Обещания произвести оплату продолжаются, но кажется это будет бесконечно. Считаю такой подход безответственным. Жаль потерянного времени на выполнение проекта и на пустую переписку. И проект-то копеечный! Также меня уведомили, что после написания отрицательного отзыва о Заказчике мне будет добавлен такой же. Мое мнение - лучше не иметь дела с данным заказчиком тем, кто ценит свое время.
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