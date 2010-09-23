Принты для футболок

Нужны готовые или изготовленные под заказ принты на футболки. На первое время под сублимацию, т.е. для печати на белой ткани. Требования: максимальный формат А3; растровая и векторная графика; границы рисунка не должны быть влиты в прямоугольник, т.е. как бы изображение не должно смотреться, как вырезанная фотография приклеенная на футболку. Разрешение 300 точек. Тематика разная (без матов). Интересует большое количество. Пишите предложения по ценам и превью работ.