Отрисовка рисунка в векторе

Ищем иллюстратора для создания анимационной шапки для сайта медицинской клиники (дерматология). Что хотим: Оживить логотип и задействовать всю шапку сайта. Идея в том, что как фон и иллюстрация изображается кожные волокна (дерма), на них несколько клеток (фибробластов). ...
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Необходимо отрисовать в векторе рисунок для аппликации на автомобиль. Требуется также немного изменить шрифт - заказчику он не очень нравится.
Рисунки прилагаю.
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