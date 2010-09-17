Создание рисунка шапки сайта

Ищем иллюстратора для создания анимационной шапки для сайта медицинской клиники (дерматология).

Что хотим:

Оживить логотип и задействовать всю шапку сайта. Идея в том, что как фон и иллюстрация изображается кожные волокна (дерма), на них несколько клеток (фибробластов). Одна из клеток возвращается на свое место в логотипе.

Рассмотрим ваши предложения и идеи.

Что есть:

Логотип в векторе. Макет дизайна. Рисунки, иллюстрации и информация по коже человека и собственно фибробластам.

Что нужно:

Творческий человек со своими идеями. Конкретная стоимость и сроки выполнения. Смотрим портфолио и отзывы.

Не рассматриваем предложения без указания стоимости и примеров работ.