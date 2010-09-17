Нужно нарисовать автомобиль в профиль в пяти ипостасях:

новенький

с помятым бампером

с помятым бампером и крышей

с помятым бампером, крышей и с отвалившимся колесом

весь мятый (оба бампера, крыша, колесо отвалилось)

размер в готовом виде - не более 300 px по горизонтали (для баннера). Автомобиль должен быть один и тот же и вид с одной и той же точки.

В приложении пример автомобиля, который нужно будет "покоцать". Там мелких деталей не будет, фары и царапины вырисовывать не нужно.