Доработать дизайн к принятию prostoprint.com

Нужны оригинальные фото, рисунки интресных или с двойным смыслом скульптурок. Примеры прилагаю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать дизайн, чтоб его приняли
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Спасибо
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