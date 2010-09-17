Графика для онлайн-стратегии

Нужно нарисовать красивые тайлы карт и различные здания и их версии для браузерной ММО онлайн-стратегии. Более подробное описание задачи предоставлю отдельно.

Рассматриваем в качестве исполнителей только тех кто работал над подобными проектами и имеет соответствующие примеры работ.