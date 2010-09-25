Рекламная картинка

Требуются исполнитель по созданию картинки для наклейки на автомобиль: белый фургон Fiat Ducato (фото в прикрепленном файле).

Примерный текст:

Запчасти из Японии

Двигатели, КПП, АКПП, кузовные детали

Тел.: (812) 984-27-63

SpbJapan.ru

При создании использовать логотипы автомобильных марок:

Toyota, Lexus, Mitsubish, Nissan, Mazda, Honda, Subaru, Suzuki, Infiniti

Можно использовать с текстом картинки, что-нибудь в японском стиле, чтобы привлекали внимание.

Все красиво расположить. Сделать 3 варианта, спроектировать на автомобиле (как будет выглядеть).

Наклейка нужна в большом расширении, пригодном для печати 3х2 мета и иметь прозрачный фон.

Способ оплаты: внутренний счет Веблансера.

Укажите свою цену и время исполнения. Цена должна соответствовать качеству.

С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.