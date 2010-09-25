Рекламная картинка

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок229 просмотров
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Требуются исполнитель по созданию картинки для наклейки на автомобиль: белый фургон Fiat Ducato (фото в прикрепленном файле).

Примерный текст:

Запчасти из Японии

Двигатели, КПП, АКПП, кузовные детали

Тел.: (812) 984-27-63

SpbJapan.ru

При создании использовать логотипы автомобильных марок:

Toyota, Lexus, Mitsubish, Nissan, Mazda, Honda, Subaru, Suzuki, Infiniti

Можно использовать с текстом картинки, что-нибудь в японском стиле, чтобы привлекали внимание.

Все красиво расположить. Сделать 3 варианта, спроектировать на автомобиле (как будет выглядеть).

Наклейка нужна в большом расширении, пригодном для печати 3х2 мета и иметь прозрачный фон.

Способ оплаты: внутренний счет Веблансера.

Укажите свою цену и время исполнения. Цена должна соответствовать качеству.

С исполнителем сотрудничество будет продолжено по другим проектам.

13 лет назад
Persona600
Воронцов 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Alexiz
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
33 отзыва(-3)
13 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Сделано несколько вариантов под выбор. Остался доволен. Рекомендую.
Очень адекватный заказчик. Комментарии к работе были строго по делу. Приятное сотрудничество. Рекомендую
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