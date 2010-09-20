Задача: Есть несколько ч/б изображений с шумами. Из них надо отрисовать, отретушировать или как еще соответствующие им четкие ч/б изображения. Всего есть 5 изображений, за каждое плачу в пределах 300 руб. Пример вышлю по запросу.