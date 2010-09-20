Шарж ( карикатура)

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок261 просмотр
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Нужно на фоне машины ПОРШ сделать карикатуру.

Фото человека отправлю на почту.

Машина на фоне Америки.

в качестве примера прикладываю файл.

Обсуждение деталей.

Формат: примерно 120 на 60

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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