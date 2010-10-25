Приватный проект для Black_Sunrise.

Нужно нарисовать автомобиль в профиль в пяти ипостасях: новенький с помятым бампером с помятым бампером и крышей с помятым бампером, крышей и с отвалившимся колесом весь мятый (оба бампера, крыша, колесо отвалилось) размер в готовом виде - не более 300 px ...