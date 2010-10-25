Приватный проект для Black_Sunrise

Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка138 просмотров
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Приватный проект для Black_Sunrise.

Нарисовать векторные иконки.

13 лет назад
pi-vasek
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_Sunrise
Юлия 
40 летПольша
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
57 отзывов
13 лет назад
$500
3 дня
Работа сделана просто безупречно! Юля - один из немногих исполнителей с этого сайта, которого я боюсь потерять! Рекомендую обращаться ТОЛЬКО к ней, если нужна качественная векторная или растровая графика!!!
Спасибо за сотрудничество, буду рада работать с Вами вновь.
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