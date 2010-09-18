Настроить мультисайтовость wordpress 3

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка146 просмотров
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Стоит вордпресс 3 с включенной поддержкой мультисайтов и установленным плагином мапинга доменов.

Нужно настроить поддержку доменов второго уровня для мильтисайтов.

Уточняю - ничего писать не нужно, нужно просто настроить работу вордпресса и плагина.

По всем вопросам ICQ: три восемь восемь - три пять два - пять ноль девять, стучите, я в инвизе

WordPress
13 лет назад
stanislav-ch
Максим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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