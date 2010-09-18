Настроить мультисайтовость wordpress 3

Стоит вордпресс 3 с включенной поддержкой мультисайтов и установленным плагином мапинга доменов.

Нужно настроить поддержку доменов второго уровня для мильтисайтов.

Уточняю - ничего писать не нужно, нужно просто настроить работу вордпресса и плагина.

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