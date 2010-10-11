Cоздать тему под wordpress

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок232 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн, контент и функционал нужен как на следующем сайте: http://melinvest.ru/

Только нужно будет поменять цветовое оформление(вместо зеленого - темно-синий) и логотипы.

Вместо flash-заставки нужно будет временно поставить такого же размера картинку, чтобы потом ее можно было заменить на подобную заставку.

Нарисованного дизайна как такового нет, контент переносить не нужно, он уже заполнен на 80%.

Установка темы на наш wordpress и отладка до полной работоспособности должны быть включены в стоимость.

WordPress
13 лет назад
fod
38 летСША
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
3 дня
Отличная работа, все сделано как и требовалось.
Хороший заказчик, все замечания только по делу, оплата - в срок, условия для работы - предоставлены.