Cоздать тему под wordpress

Дизайн, контент и функционал нужен как на следующем сайте: http://melinvest.ru/

Только нужно будет поменять цветовое оформление(вместо зеленого - темно-синий) и логотипы.

Вместо flash-заставки нужно будет временно поставить такого же размера картинку, чтобы потом ее можно было заменить на подобную заставку.

Нарисованного дизайна как такового нет, контент переносить не нужно, он уже заполнен на 80%.

Установка темы на наш wordpress и отладка до полной работоспособности должны быть включены в стоимость.