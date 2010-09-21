Помощь в установке компонента под Joomla

$5
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок192 просмотра
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Проблема с установкой компонента com_yandexmap остальные компоненты устанавливаются нормально

Joomla
13 лет назад
Krasavin
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Dimogen
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$5
1 день
Дмитрий, сделал все оперативно и грамотно. Рекомендую всем, хороший специалист, по joomle решает вопросы на раз.
Очень хороший заказчик. Всегда на связи. Дал всю информацию. Приятный в общении.
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