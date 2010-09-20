Перенос сайта на новый движок

Дизайн, контент и функционал нужен как на следующем сайте: http://melinvest.ru/ Только нужно будет поменять цветовое оформление(вместо зеленого - темно-синий) и логотипы. Вместо flash-заставки нужно будет временно поставить такого же размера картинку, чтобы потом ее можно было заменить ...