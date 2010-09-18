Маленькая консультация по управлению ЦМС

Дизайн, контент и функционал нужен как на следующем сайте: http://melinvest.ru/ Только нужно будет поменять цветовое оформление(вместо зеленого - темно-синий) и логотипы. Вместо flash-заставки нужно будет временно поставить такого же размера картинку, чтобы потом ее можно было заменить ...
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Есть сайт, нужна консультация по управлению :) Точнее, консультация, как в определённый раздел добавлять текст с картинкой, если сможете, то можете и разместить эти статьи (порядка 30 статей) Об оплате договоримся.
Оплата 100р за консультацию (5-10 минут времени)
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