Маленькая консультация по управлению ЦМС

$50
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок102 просмотра
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Есть сайт, нужна консультация по управлению :) Точнее, консультация, как в определённый раздел добавлять текст с картинкой, если сможете, то можете и разместить эти статьи (порядка 30 статей) Об оплате договоримся.

Оплата 100р за консультацию (5-10 минут времени)

13 лет назад
prokb
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов