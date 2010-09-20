Исправить ошибки на сайте.

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки173 просмотра
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Специалистам по joomla. Надо исправить некоторые ошибки на сайте.

1. Переустановить или заменить модуль новостей . Не отображаются буквы n и r в блоке новостей слева.

2. Расширить окно всплывающего меню, поправить стили ( сделать обычный регистр букв, сделать чтобы пункты меню не скакали при наведении мышки).

3. В IE не видны иконки в футере в английской и китайской версиях.

13 лет назад
Need4Speed
45 летПольша
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$1
1 день