Работа с ShopCMS

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Движок ShopCMS

1) Недавно возникла проблема - при иморте CSV не все столбцы (дополнительные параметры) добавляются в базу. Например, столбец "производитель" добавляется, а соседний столбец "мощность" - нет. После экспорта CSV столбец "мощность" пустой, то есть нет тех параметров, которые были вписаны...

2) При входе в свой аккаунт не работает корзина.

Нужен серьезный и ответственный человек для устранения этих неполадок, а также для дальнейшего сотрудничества по установке различных дополнительных модулей и скриптов. Хочется работать с одним нормальным человеком.

icq 266420080