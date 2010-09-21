Настройка шаблона для Joomla

1 Выполнил работу - настроил шаблон (утверждено было) 2 Начались дополнительные просьбы по переносу товаров с одного сайта на другой (работу не закончил по просьбе заказчика) Оплаты так и не дождался. Я так понимаю человек использует людей и потом просто забивает на них, что по нашему называеться КИДАЛОВОМ. У него даже аська в этом месяце зарегестрирована! ТРЕБУЙТЕ ПРЕДОПЛАТУ!