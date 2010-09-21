Настройка шаблона для Joomla

Требуется перенести сайт www.neoluxe.ru на новый движок с сохранением наполнения и функциональности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо настроить шаблон для Joomla на готовом магазине.
Шаблон дам. Джумлу сносить нельзя.
аська: 646825570
- Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн, контент и функционал нужен как на следующем сайте: http://melinvest.ru/ Только нужно будет поменять цветовое оформление(вместо зеленого - темно-синий) и логотипы. Вместо flash-заставки нужно будет временно поставить такого же размера картинку, чтобы потом ее можно было заменить ...Завершен13 лет назад
Помощь в установке и настройке модулей: гостевая и ТВСгалерея Надо как можно быстрее и как можно дешевле Аська: 64 68 255 70Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте,необходимо реализовать скрипт для Joomla таймер обратного отсчета. По истечению отсчета таймера,выбор случайного пользователя из списка пользователей что в барабане крутятся ! Барабан уже реализован. И так же нужная возможность в админке пере запускать таймер заново ! Инструкция ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
НЕобходимо разработать функционал для сайта, построенного на Drupal 6. Основное требование - нельзя изменять ядро и доустановленные модули. При необходимости можно разработать свой модуль. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО ПЯТНИЦЫ!!! Суть задания: На странице создания типа материала page, admin может ...Закрыт13 лет назад
Есть сайт www.rodnik.in.ua Движок ShopCMS 1) Недавно возникла проблема - при иморте CSV не все столбцы (дополнительные параметры) добавляются в базу. Например, столбец "производитель" добавляется, а соседний столбец "мощность" - нет. После экспорта CSV столбец "мощность" пустой, ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Сайт http://www.svoivzglad.ru нуждается в миграции с Joomla 1.0 на 1.5. Также необходима дальнейшая поддержка проекта. Очень желательны спецы из Магнитогорска. Оплата по договорённости. Кто может помочь?Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Специалистам по joomla. Надо исправить некоторые ошибки на сайте. 1. Переустановить или заменить модуль новостей . Не отображаются буквы n и r в блоке новостей слева. 2. Расширить окно всплывающего меню, поправить стили ( сделать обычный регистр букв, сделать ...Закрыт13 лет назад
- $50
Есть сайт, нужна консультация по управлению :) Точнее, консультация, как в определённый раздел добавлять текст с картинкой, если сможете, то можете и разместить эти статьи (порядка 30 статей) Об оплате договоримся. Оплата 100р за консультацию (5-10 ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Проект www.skladbest.ru . На всех страницах снизу идет ссылка Joomla SEO powered by JoomSEF (http://www.artio.net/joomla-extensions/joomsef). Нужно убрать ссылку, сохранив весь функционал проекта.Завершен13 лет назад