Вывод блока с пользовательскими историями Drupal

НЕобходимо разработать функционал для сайта, построенного на Drupal 6. Основное требование - нельзя изменять ядро и доустановленные модули. При необходимости можно разработать свой модуль.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО ПЯТНИЦЫ!!!

Суть задания:

На странице создания типа материала page, admin может выбирать User Story (тип материала который содержит небольшой текст и картинку), которые будут выводятся на этой странице справа от основного текста. В блоке, User Story невидимы при первой загрузке страницы. Возникают по очереди с задержкой в случайном порядке и со слегка меняющимся горизонтальным позиционированием. Когда пользователь возвращается на страницу (обновляет или открывает снова), истории отображаются без анимации. Внешний вид смотри в макете

Статус загруженной страницы должен сохранятся в сессии пользователя на сервере. Для разработки визуальных эффектов использовать JQUERY. Admin имеет возможность устанавливать количество выбранных User Stories для отображения. Ширина блока плавающая (может увеличиваться в зависимости от содержимого), но не меньше 190 пикселей.