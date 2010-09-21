Вывод блока с пользовательскими историями Drupal

Требуется перенести сайт www.neoluxe.ru на новый движок с сохранением наполнения и функциональности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
НЕобходимо разработать функционал для сайта, построенного на Drupal 6. Основное требование - нельзя изменять ядро и доустановленные модули. При необходимости можно разработать свой модуль.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДО ПЯТНИЦЫ!!!
Суть задания:
На странице создания типа материала page, admin может выбирать User Story (тип материала который содержит небольшой текст и картинку), которые будут выводятся на этой странице справа от основного текста. В блоке, User Story невидимы при первой загрузке страницы. Возникают по очереди с задержкой в случайном порядке и со слегка меняющимся горизонтальным позиционированием. Когда пользователь возвращается на страницу (обновляет или открывает снова), истории отображаются без анимации. Внешний вид смотри в макете
Статус загруженной страницы должен сохранятся в сессии пользователя на сервере. Для разработки визуальных эффектов использовать JQUERY. Admin имеет возможность устанавливать количество выбранных User Stories для отображения. Ширина блока плавающая (может увеличиваться в зависимости от содержимого), но не меньше 190 пикселей.
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