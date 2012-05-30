Перечень услуг:

- Разработка сайтов под ключ.

- Разработка дизайна для сайта.

- Модернизация и редизайн сайта.

- Обслуживание и поддержка сайта.

- Создание баннеров.

Если интересна дополнительная информация, Вы можете посетить сайт www.focusart.com.ua или связаться лично со мной.

Phone: (097) 306-70-33

Е-mail: merdekiti AT gmail.com

ICQ: 120770063

Skype: merdekiti1