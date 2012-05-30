Перечень услуг:
- Разработка сайтов под ключ.
- Разработка дизайна для сайта.
- Модернизация и редизайн сайта.
- Обслуживание и поддержка сайта.
- Создание баннеров.
Если интересна дополнительная информация, Вы можете посетить сайт www.focusart.com.ua или связаться лично со мной.
Phone: (097) 306-70-33
Е-mail: merdekiti AT gmail.com
ICQ: 120770063
Skype: merdekiti1
Портфолио
- Cyber Casino234 просмотра
- Без названия158 просмотров
- Без названия191 просмотр
- Логотип для компании Феймос Арт162 просмотра
- Логотип для компании Фокус Арт192 просмотра
- Без названия218 просмотров
- Дизайн для компании Водополимер210 просмотров
- Дизайн для компании Водополимер225 просмотров
- Дизайн для проекта Яндекс тИЦ186 просмотров
- Advertising171 просмотр
- Mohald Auto Systems182 просмотра
- АвтоЮр196 просмотров