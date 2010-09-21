Скрипт для Joomla (Таймер обратного отсчета)

$50
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки179 просмотров
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Здравствуйте,необходимо реализовать скрипт для Joomla таймер обратного отсчета.

По истечению отсчета таймера,выбор случайного пользователя из списка пользователей что в барабане крутятся !

Барабан уже реализован. И так же нужная возможность в админке пере запускать таймер заново !

Инструкция в приложении,жду Ваших предложений по срокам и стоимости!

Joomla
13 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
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