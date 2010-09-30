Уважаемые коллеги! Ищу партнера для выполнения небольшого задания. Есть макет сверстанный а HTML нужно его применить к странице Views. На других страницах подобное уже сделано, т.е. основной css уже есть. Работы на несколько часов. СРОЧНО! присылайте цены и ...