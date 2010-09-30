Привет, коллеги! Есть каталог Ubercat Запчасти. С товаром связано несколько словарей таксономии: Совместимость с Авто, Год выпуска и Износ. Задача: Отобразить каталог товаров, сгруппированный по маркам авто, примерно как тут, но с картинками www.tdom.ru/ (Отображается, когда не ...
Профессиональная разработка сайтов на Drupal 7/8
- $50Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Привет, друзья! Разыскивается специалист, готовый сделать модуль, для приема платежей в уберкарт, через Интернет-экваринг мастербанка. Технические требования для подключения услуги интернет-эквайринга: http://www.masterbank.ru/docs/intecv_treb.zip Прошу озвучивать цены, сроки в контакты для связи: Почта, Google Talk: [email protected] ICQ: 29638538 skype: alexey_dyominВеб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Уважаемые коллеги! Ищу партнера для выполнения небольшого задания. Есть макет сверстанный а HTML нужно его применить к странице Views. На других страницах подобное уже сделано, т.е. основной css уже есть. Работы на несколько часов. СРОЧНО! присылайте цены и ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Ищу специалиста, который знает как это делать и в кротчайшие сроки настроит: Личный счет подразумевает ведение некоего баланса на сайте, который можно пополнить с помощью всех доступных способов оплаты, а также в виде бонусов ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо настроить все строки ввода, так как они выглядят на шаблоне. Раскрывающийся список содержит термины определенного словаря таксономии. Электронная почта Google Talk [email protected] Jabber [email protected] ICQ 29638538HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо сверстать из PSD тему и, по мере реализации (в течении месяца), темизировать новые функции и страницы. Специфичное в техзадании то что фоны должны меняться в зависимости от времени суток, года и IP. На jQuery оформление ползунков, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
На ubercart мультисклады организованы с помощью uc_multi_stock, для редактирования используется uc_stockedit, но это не удобно. Идея такова: сотрудник создает документ, что-то на вроде Order, добавляет в него товар, который находиться на одном складе, количество, выбирает ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад