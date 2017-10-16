Web-дизайнер с опытом 9 лет
Меня зовут Артюхина Ирина
Я – графический и web-дизайнер с 2010 г. Специализируюсь на UX/UI дизайне от лендингов до порталов, а также на создании форменного стиля.
8 (918) 404-94-82
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$10
средняя цена заказа
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Портфолио
- Лендинг для эко-фермы на платформе Tilda168 просмотров
- Лендинг для туристической компании на Tilda149 просмотров
- Лендинг для обучающего тура на Красной поляне142 просмотра
- Разработка стиля для творческой студии129 просмотров
- Стиль для авторского новогоднего тура116 просмотров
- Редизайн сайта каршеринга URentCar92 просмотра
- Дизайн лендинга для стоматологического кабинета88 просмотров
- Дизайн сайта ресторана доставки Santorini91 просмотр
- Логотип для "Камень-пламень" - компании по строите88 просмотров
- Логотип для бренда одежды105 просмотров
- Логотип для туристической компании Svoboda Travel95 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Хорошая работа
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс. Буду рада сотрудничать с этим заказчиком в будущем.
$60
10 баллов
6 лет назад
Спасибо Ирине за хорошую работу! Будем реально использовать это оформление. Сбалансированный и продуманный вариант.
Ответный отзыв
Приятно было работать и общаться. Постановка задачи и коммуникация понятны и своевременны. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $75
от 5 часов
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $45
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $80
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $80
от 3 дней
нет рейтинга