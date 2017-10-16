artirinka

Ирина Артюхина artirinka

 
37 летРоссия/Сочи
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Web-дизайнер с опытом 9 лет

Меня зовут Артюхина Ирина

Я – графический и web-дизайнер с 2010 г. Специализируюсь на UX/UI дизайне от лендингов до порталов, а также на создании форменного стиля.

8 (918) 404-94-82

[email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
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Отзывы заказчиков
OKtaedr
Иван 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Отрисовать подачу преимуществ земельных участков
Хорошая работа
Спасибо за интересный конкурс. Буду рада сотрудничать с этим заказчиком в будущем.
Ответный отзыв
Albalonga
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Идея для оформления ресторана на фудкорте, дизайн-проект
Спасибо Ирине за хорошую работу! Будем реально использовать это оформление. Сбалансированный и продуманный вариант.
Приятно было работать и общаться. Постановка задачи и коммуникация понятны и своевременны. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
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