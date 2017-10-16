Web-дизайнер с опытом 9 лет

Меня зовут Артюхина Ирина

Я – графический и web-дизайнер с 2010 г. Специализируюсь на UX/UI дизайне от лендингов до порталов, а также на создании форменного стиля.

8 (918) 404-94-82

[email protected]