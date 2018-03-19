cartoon_design

Валентина cartoon_design

 
26 летУкраина/Черкассы
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Здравствуйте, я начинающий иллюстратор, графический дизайнер.

На даном сайте я планирую расширить опыт взаимодействия с клиентами и подзаработать денег для дальнейшего развития в сфере дизайна.

Работаю в Adobe Illustrator, создаю векторные изображения в основном в мультяшном стиле, но смогу подстроиться под любой другой.

Имею опыт в создании:

бесшовных паттернов;

различных изолированных предметов;

иконок;

инфографики;

персонажей и многое другое.

Предлагаю ознакомиться с моими работами: https://www.shutterstock.com/g/Valentina+Linnik?language=en

E-mail: [email protected]

Обращайтесь в любое время, буду рада помочь вам с проектом. 

IllustratorИнфографика
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$120
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
artirinka
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать несколько мультяшных персонажей
Очень талантливый художник, все нарисовала так как мы хотели, в итоге получился очень красивый сайт. Оперативно отвечала. Рекомендуем. Спасибо большое, будем и дальше сотрудничать.
Работать над проектом Ирины было очень интересно! Отдельная благодарность за ясные требования и рекомендации. Приятный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!
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