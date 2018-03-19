Здравствуйте, я начинающий иллюстратор, графический дизайнер.

На даном сайте я планирую расширить опыт взаимодействия с клиентами и подзаработать денег для дальнейшего развития в сфере дизайна.

Работаю в Adobe Illustrator, создаю векторные изображения в основном в мультяшном стиле, но смогу подстроиться под любой другой.

Имею опыт в создании:

бесшовных паттернов;

различных изолированных предметов;

иконок;

инфографики;

персонажей и многое другое.

Предлагаю ознакомиться с моими работами: https://www.shutterstock.com/g/Valentina+Linnik?language=en

E-mail: [email protected]

Обращайтесь в любое время, буду рада помочь вам с проектом. 