Здравствуйте, я начинающий иллюстратор, графический дизайнер.
На даном сайте я планирую расширить опыт взаимодействия с клиентами и подзаработать денег для дальнейшего развития в сфере дизайна.
Работаю в Adobe Illustrator, создаю векторные изображения в основном в мультяшном стиле, но смогу подстроиться под любой другой.
Имею опыт в создании:
бесшовных паттернов;
различных изолированных предметов;
иконок;
инфографики;
персонажей и многое другое.
Предлагаю ознакомиться с моими работами: https://www.shutterstock.com/g/Valentina+Linnik?language=en
E-mail: [email protected]
Обращайтесь в любое время, буду рада помочь вам с проектом.
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$120
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
6 лет назад
Очень талантливый художник, все нарисовала так как мы хотели, в итоге получился очень красивый сайт. Оперативно отвечала. Рекомендуем. Спасибо большое, будем и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Работать над проектом Ирины было очень интересно! Отдельная благодарность за ясные требования и рекомендации. Приятный заказчик, рекомендую к сотрудничеству!