Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Замечательный дизайнер, талантливый, все понимает с полуслова. С пониманием отнесся к поправкам, сделал в лучшем виде. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Оплата вовремя, никаких проблем не возникло! Спасибо за заказ :)
$100
10 баллов
11 лет назад
Профессионал своего дела, отлично сделал работу, оперативно реагировал на доработки - рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Приятно было работать! Оплата без задержек, правок не много :) Хороший клиент )
$100
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель. Качественная работа, сделана в короткий срок. Рекоммендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! ) Быстро договорились, и практически без правок макет был принят и оплачен в тот же день.
$100
10 баллов
11 лет назад
Работу выполнил в соответствии с ТЗ. в сроки. понял и сделал с первого раза. отдал второй проект
Ответный отзыв
Очень быстро обсудили проект, ТЗ строго по делу, без воды. Обошлось без правок, и на следующий день проект был полностью закрыт и оплачен. Спасибо за хороший заказ ;)
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $100
от 1 дня
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