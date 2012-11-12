kirillprovorov

Кирилл Проворов kirillprovorov

 
36 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта-доски объявлений
Замечательный дизайнер, талантливый, все понимает с полуслова. С пониманием отнесся к поправкам, сделал в лучшем виде. Рекомендую!
Приятный заказчик. Оплата вовремя, никаких проблем не возникло! Спасибо за заказ :)
Ответный отзыв
kaskentbobel
Николай 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта для швейного производства
Профессионал своего дела, отлично сделал работу, оперативно реагировал на доработки - рекомендую к сотрудничеству.
Приятно было работать! Оплата без задержек, правок не много :) Хороший клиент )
Ответный отзыв
dr0pdead
Дмитрий 
37 летСША
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн главной страницы сайта
Отличный исполнитель. Качественная работа, сделана в короткий срок. Рекоммендую.
Хороший заказчик! ) Быстро договорились, и практически без правок макет был принят и оплачен в тот же день.
Ответный отзыв
BlackSand
Дмитрий 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта - тематика производство
Работу выполнил в соответствии с ТЗ. в сроки. понял и сделал с первого раза. отдал второй проект
Очень быстро обсудили проект, ТЗ строго по делу, без воды. Обошлось без правок, и на следующий день проект был полностью закрыт и оплачен. Спасибо за хороший заказ ;)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
4 отзыва
от $100
от 1 дня
#481