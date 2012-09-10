Требуется дизайн для кино сайта. цвета легкие. стиль консервативность, простота дополнительная информация исполнителю
- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $150
Требуется изготовить дизайн сайта строительной тематики. Цвета: Белый, коричневый, черный Пожелание: простота и консервативность. Строение макета и логотип прикреплены к темеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Требуется изготовить флаера 20 см ширина, 10 высота. дизайн 1 страницы. Тематика автосервис. исходники логотипа и тз отправлю исполнителюВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $35
Срочно нужен баннер автосервиса. размер баннера 10 метров длина, 3 метра высота. Банер дожен быть простой. исходник логотипа отправлю в исполнителю.Наружная реклама1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется дизайн 1 страницы, сайта. Т.З описывать не буду, покажу пару примеров, остальное на ваше усмотрение. Сроки до трех дней. Дополнительная информация после выбора исполнителяДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Срочно требуется логотип для автосервиса. Название Автотехцентр РЕНОВА Цвета Оранжевый, желтый, черный, белый. (можно свои варианты)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад