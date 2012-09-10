BlackSand

Дмитрий BlackSand

 
36 летРоссия/Чебоксары
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
kirillprovorov
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
0 баллов
11 лет назад
Дизайн для киносайта
BlackSand | 14.11.2012 в 22:06 Да принимаю. оплату в течении недели сделаю. выехал по работе Прошло полтора месяца. На связь не выходит.
claws
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
0 баллов
11 лет назад
Баннер автосервиса
Работа была выполнена, замечаниея заказчика учтены и проведены доработки. Полтора месяца прошло, оплаты так и не получил, хотя заказчик 2 раза выходил на связь и обещал заплатить. Обидно за проделаную работу и потраченое время.
loozzys
Игорь 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта компании по поставке оборудования
Сотрудничеством доволен и рассчитываю на продолжение! Работа была принята с первого раза. С оплатой все тип-топ! :) Рекомендую!
Работа выполнена в срок и на отлично. более того правок делать не пришлось. Планирую работать с исполнителем в будущем. Была задержка с моей стороны, за что прошу прощения
Ответный отзыв
kirillprovorov
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта - тематика производство
Очень быстро обсудили проект, ТЗ строго по делу, без воды. Обошлось без правок, и на следующий день проект был полностью закрыт и оплачен. Спасибо за хороший заказ ;)
Работу выполнил в соответствии с ТЗ. в сроки. понял и сделал с первого раза. отдал второй проект
Ответный отзыв
Irina_Borisova
Ирина 
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Разработка флаера
Спасибо за легкое и приятное сотрудничество. Четкая задача, своевременные ответы на поставленные вопросы. Быстра оплата.
Работа выполнена на 10 балов. все пожелания учтены. будем обращаться еще
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