loozzys

Игорь loozzys

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Логотипы, фирменный стиль, сайты, полиграфия.

Готов к сотрудничеству в области:

- разработки логотипа,

- создания фирменного стиля,

- разработка упаковки,

- полиграфии,

- дизайна и создания сайтов под ключ,

- создание флешь баннеров и презентаций.

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- профессиональный и ответственный подход

- помощь в составлении ТЗ, высылается бриф по любой теме

- оперативное предоставление вариантов, правка в реальном времени

- постоянным клиентам скидки

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Принципиально:

- 50% предоплата

- или безопасная сделка.

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