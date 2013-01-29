Уважаемые фрилансеры. Задача следующая – необходимо реализовать механизм обработки и отображения данных без перезагрузки страницы и с использованием эффектов (плавность), как я знаю, это работает в связке jQwery + AJAX + PHP + MySql. Более подробно в ...
Логотипы, фирменный стиль, сайты, полиграфия.
Готов к сотрудничеству в области:
- разработки логотипа,
- создания фирменного стиля,
- разработка упаковки,
- полиграфии,
- дизайна и создания сайтов под ключ,
- создание флешь баннеров и презентаций.
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- профессиональный и ответственный подход
- помощь в составлении ТЗ, высылается бриф по любой теме
- оперативное предоставление вариантов, правка в реальном времени
- постоянным клиентам скидки
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Принципиально:
- 50% предоплата
- или безопасная сделка.
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- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад