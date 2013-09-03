Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок240 просмотров
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Нужно создать дизайн сайта. Всего нужно сделать 2 страницы: 1 главная страница, 1 типовая страница.

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Дизайн сайта
10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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