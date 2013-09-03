Надо сделать дизайн сайта по уже имеющемуся примеру. Выдумывать ничего особо не надо. Отрисовать главную страницу, контакты, страницу с товаром, галерею. На главной странице нарисовать иконки(активные) для каждой категории товара. Также надо будет нарисовать калькулятор товара и ...
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Нужно создать дизайн сайта. Всего нужно сделать 2 страницы: 1 главная страница, 1 типовая страница.
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